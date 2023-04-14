Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

Глава МИД России Лавров обсудил с коллегой из Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Лачинском коридоре, а также боестолкновение между республиками, произошедшее 11 апреля. Об этом сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

«Министры иностранных дел обменялись мнениями по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, по вопросам демаркации и безопасности границ, (…) по нагорнокарабахскому конфликту. Арарат Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами 11 апреля в районе села Тех Сюникской области», — сказано в сообщении по итогам встречи в Самарканде на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Кроме того, Лавров и Мирзоян коснулись ситуации в Нагорном Карабахе в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора, которая длится четыре месяца. Ереван подчеркнул необходимость открытия дороги в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Главы МИД также обсудили вопросы двусторонней повестки.

11 апреля Минобороны Армении сообщило о гибели четырех человек в результате вооруженного столкновения на армяно-азербайджанской границе. В Ереване назвали произошедшее провокацией со стороны Баку.