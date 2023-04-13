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17:02, 13 апреля 2023Бывший СССР

Появилось видео избиения заблудившегося азербайджанского военного в Армении

В сети появилось видео избиения азербайджанского военного, задержанного в Армении

В сети появилось видео избиения азербайджанского военнослужащего, задержанного на территории Армении. Ролик опубликовал Telegram-канал Caucasian Bureau.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщали о двух пропавших военнослужащих. Предполагается, что из-за непогоды они сбились с пути и заблудились.

10 апреля армянская сторона сообщила о задержании одного азербайджанского военного, а позже и второго. По данным источника, на видео попало избиение второго военнослужащего.

11 апреля Минобороны Армении сообщило о гибели четырех человек в результате вооруженного столкновения на армяно-азербайджанской границе. В Ереване назвали произошедшее провокацией со стороны Баку.

Алевтина Запольская
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