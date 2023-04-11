В Армении сообщили о погибших из-за боестолкновения на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: четыре человека погибли из-за столкновения на границе с Азербайджаном

В результате боестолкновения на армяно-азербайджанской границе погибли четыре человека со стороны Армении. Об этом сообщило армянское Минобороны.

«В результате азербайджанской провокации с армянской стороны четыре погибших и шесть раненых. У азербайджанской стороны множество погибших и раненых», — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Уточняется, что ситуация на передовой сравнительно стабильная.

Ранее армянская сторона обвинила Азербайджан в применении минометов. Ереван заявил, что азербайджанские Вооруженные силы (ВС) продолжили провокацию. Военные подразделения Армении в ответ предприняли «необходимые оборонительные меры».

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военнослужащих государства из-за обстрела с армянской стороны. Сообщалось, что 11 апреля подразделения армянских ВС с позиций у населенного пункта Дыг обстреляли позиции азербайджанских военных на лачинском направлении.