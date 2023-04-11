Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:58, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Армении сообщили о погибших из-за боестолкновения на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: четыре человека погибли из-за столкновения на границе с Азербайджаном

Фото: Stepan Poghosyan / Reuters

В результате боестолкновения на армяно-азербайджанской границе погибли четыре человека со стороны Армении. Об этом сообщило армянское Минобороны.

«В результате азербайджанской провокации с армянской стороны четыре погибших и шесть раненых. У азербайджанской стороны множество погибших и раненых», — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Уточняется, что ситуация на передовой сравнительно стабильная.

Ранее армянская сторона обвинила Азербайджан в применении минометов. Ереван заявил, что азербайджанские Вооруженные силы (ВС) продолжили провокацию. Военные подразделения Армении в ответ предприняли «необходимые оборонительные меры».

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военнослужащих государства из-за обстрела с армянской стороны. Сообщалось, что 11 апреля подразделения армянских ВС с позиций у населенного пункта Дыг обстреляли позиции азербайджанских военных на лачинском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Ценам на жилье в России предрекли снижение из-за одного фактора
Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса
Фанатка пробралась в номер чемпиона по настольному теннису и украла его трусы
Россиянам дали советы по выбору жилья для инвестиций в Москве
Описан способ угона автомобиля с помощью поддельной Bluetooth-колонки
Оценены последствия утечки секретных документов для Байдена и Трампа
Россиянин прострелил руку просившего мелочь мужчины с топором
Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке
Заявлениям России о сокращении добычи нефти нашли подтверждение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.