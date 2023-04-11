В Азербайджане заявили о гибели военных из-за обстрела со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военных из-за обстрела со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военнослужащих республики из-за обстрела со стороны Армении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций у населенного пункта Дыг обстреляли позиции азербайджанских военных на Лачинском направлении. «В результате провокации противоположной стороны погибли и ранены военнослужащие азербайджанской армии», — заявили в Минобороны.

Точное количество убитых и раненных ведомство не приводит.

30 марта стало известно, что Азербайджанские военные взяли под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границ Армении. Отмечается, что военные пошли на такой шаг из-за новой дороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом.