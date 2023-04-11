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17:48, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Армении заявили о применении Азербайджаном минометов на границе

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные применили минометы на границе

Фото: Alex McBride / Getty Images

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные применили минометные средства на границе.

Армянская сторона обвинила Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в продолжении провокации. «Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели и ранении военнослужащих страны из-за обстрела со стороны Армении. Сообщалось, что 11 апреля подразделения армянских ВС с позиций у населенного пункта Дыг обстреляли позиции азербайджанских военных на лачинском направлении.

30 марта военнослужащие Азербайджана взяли под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границ Армении. Отмечается, что военные пошли на такой шаг из-за новой дороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом.

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Кристина Есикова
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