В Армении заявили о применении Азербайджаном минометов на границе

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные применили минометы на границе

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные применили минометные средства на границе.

Армянская сторона обвинила Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в продолжении провокации. «Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели и ранении военнослужащих страны из-за обстрела со стороны Армении. Сообщалось, что 11 апреля подразделения армянских ВС с позиций у населенного пункта Дыг обстреляли позиции азербайджанских военных на лачинском направлении.

30 марта военнослужащие Азербайджана взяли под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границ Армении. Отмечается, что военные пошли на такой шаг из-за новой дороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом.