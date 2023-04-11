В Армении заявили о применении Азербайджаном минометов на границе
Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные применили минометные средства на границе.
Армянская сторона обвинила Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в продолжении провокации. «Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели и ранении военнослужащих страны из-за обстрела со стороны Армении. Сообщалось, что 11 апреля подразделения армянских ВС с позиций у населенного пункта Дыг обстреляли позиции азербайджанских военных на лачинском направлении.
30 марта военнослужащие Азербайджана взяли под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границ Армении. Отмечается, что военные пошли на такой шаг из-за новой дороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом.