В Армении заявили о задержании азербайджанского военнослужащего

Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военного на территории страны

Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военного на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

10 апреля оборонное ведомство сообщало о задержании азербайджанского военнослужащего, который сообщил, что с ним был еще один человек.

«13 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий», — заявили в Минобороны.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что двое военнослужащих республики предположительно из-за плохой погоды заблудились и пропали.

Ранее в Армении сообщили о гибели четырех человек в результате вооруженного столкновения на границе с Азербайджаном. По мнению Еревана, причиной стала провокация со стороны азербайджанских военных.