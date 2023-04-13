Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 13 апреля 2023Бывший СССР

В Армении заявили о задержании азербайджанского военнослужащего

Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военного на территории страны
СюжетМинобороны:

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военного на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

10 апреля оборонное ведомство сообщало о задержании азербайджанского военнослужащего, который сообщил, что с ним был еще один человек.

«13 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий», — заявили в Минобороны.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что двое военнослужащих республики предположительно из-за плохой погоды заблудились и пропали.

Ранее в Армении сообщили о гибели четырех человек в результате вооруженного столкновения на границе с Азербайджаном. По мнению Еревана, причиной стала провокация со стороны азербайджанских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене
В США заявили о последних пакетах помощи для Украины
В России отреагировали на планы Киева демилитаризировать Черное море
Страны ЕС вернут замороженные активы ЦБ России
Россиянкам назвали самые безвкусные модели весенней обуви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.