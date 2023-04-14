Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за украинского оркестра

Guardian: между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов

Между Украиной и Великобританией разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра. Об написала обозреватель Guardian Хелен Пидд.

Оркестрантам, которые планировали совершить гастрольный тур по стране, отказали в оформлении виз. При этом, как отмечается в статье, программу коллектива рекламировали на сайте правительства Великобритании как «пример британо-украинских отношений».

Как заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который отвечал за организацию турне, руководство страны неоднократно говорило о важности поддержки украинцев, однако как только дело дошло до выдачи виз, властям «стало все равно».

Бизиль также призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку после данного инцидента. По его мнению, ответственные за недопуск в страну артистов и представителей культуры в лица должны быть названы и привлечены к ответственности.

Украинский оркестр должен был начать свой тур по Великобритании концертом в Портсмуте 1 апреля. Из-за того, что музыкантам не выдали визы, неделю им пришлось провести в Париже. Через два дня после планируемого начала тура им заявили о необходимости заплатить 15 000 евро за экстренную визу.

Ранее слова министра образования Украины о русском языке привели к скандалу. Оксен Лисовой выступил с критикой в адрес преподавателей, которые общаются с детьми на русском языке, и спровоцировал этим скандал в соцсетях.