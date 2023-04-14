Лавров рассказал партнерам по СНГ о ходе СВО

Лавров заявил о попытках Запада вмешаться в дела СНГ и проинформировал о ходе спецоперации

Глава МИД России Сергей Лавров провел обсуждение с партнерами на Совете министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Самарканде. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Лавров подробно изложил российские оценки ситуации в мире с акцентом на проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности, отметил нарастающие попытки вмешательства со стороны стран "коллективного Запада" во внутренние дела государств СНГ. Проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что по итогам встречи стороны приняли решения, направленные на дальнейшее укрепление интеграционных связей в политической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В частности, спортивными столицами Содружества в 2023 и 2024 годах были объявлены Минск и Гюмри, а РУДН присвоили статус базовой организации СНГ по подготовке и переподготовке журналистских кадров.

Ранее стало известно о проблеме в СНГ из-за параллельного импорта в Россию. Уточнялось, что это привело к нехватке складов в странах-членах организации и осложнению дальнейшего роста объемов параллельного импорта в РФ.