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11:41, 14 апреля 2023Мир

Южная Корея отработает эвакуацию населения после пуска Пхеньяном новой ракеты

МВД Южной Кореи объявило общенациональные учения 16 мая после пуска Пхеньяном новой ракеты

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея отработает эвакуацию населения во время общенациональных учений 16 мая. Об этом объявило Министерство внутренних дел (МВД) страны после недавнего пуска Пхеньяном новой баллистической ракеты.

Учения состоятся 16 мая в 14:00 (8:00 по московскому времени) и продлятся 20 минут. По всей стране будет объявлена учебная воздушная тревога. «Люди должны быстро эвакуироваться в близлежащее подземное убежище под руководством персонала, проводящего обучение», — сообщается в заявлении ведомства.

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Семен Александров
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