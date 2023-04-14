Южная Корея отработает эвакуацию населения после пуска Пхеньяном новой ракеты

МВД Южной Кореи объявило общенациональные учения 16 мая после пуска Пхеньяном новой ракеты

Южная Корея отработает эвакуацию населения во время общенациональных учений 16 мая. Об этом объявило Министерство внутренних дел (МВД) страны после недавнего пуска Пхеньяном новой баллистической ракеты.

Учения состоятся 16 мая в 14:00 (8:00 по московскому времени) и продлятся 20 минут. По всей стране будет объявлена учебная воздушная тревога. «Люди должны быстро эвакуироваться в близлежащее подземное убежище под руководством персонала, проводящего обучение», — сообщается в заявлении ведомства.