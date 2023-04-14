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06:17, 14 апреля 2023Россия

Спрос на рабочих в России превзошел потребность в IT-специалистах

«Известия»: спрос на рабочие специальности в РФ превысил потребность в IT-специалистах

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По данным Министерства труда РФ, в последнее время в предлагаемых на рынке вакансиях лидируют производственники — причем как по спросу, так и по размерам заработной платы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую записку ведомства.

Отмечается, что на данный момент в базе портала «Работа России» представлено 1,9 тысячи позиций с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в промышленной сфере. Это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов. При этом промышленные предприятия, будучи, как правило, крупными компаниями, в большем объеме, нежели предприятия других отраслей, ориентированы на предоставление социального пакета работникам.

В топ-3 самых востребованных профессий сферы промышленности, составленном министерством, вошли механики производственного и сельскохозяйственного оборудования, формовщики, сварщики, вальцовщики, а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики. В топ-3 массовых профессий вошли рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, операторы подвижного оборудования.

Тот факт, что рабочие специальности становятся более востребованными, объясняется тем, что производственный сектор на фоне импортозамещения остается драйвером занятости. Эксперты отмечают, что новые реалии требуют новых специалистов и рекомендуют задуматься об этом выпускникам школ при выборе профессии.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил упростить назначение мер социальной поддержки. Глава ведомства Антон Котяков уточнил, что министерство развивает проект «Социальное казначейство» — сейчас 42 федеральные меры поддержки для большинства получателей предоставляются без сбора справок и проактивно.

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Екатерина Подвигина
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