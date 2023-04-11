Минтруд предложил упростить назначение мер соцподдержки

Глава Минтруда Котяков предложил упростить назначение мер соцподдержки

Минтруд России предложил упростить назначение федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что Минтруд развивает проект «Социальное казначейство» — сейчас 42 федеральные меры поддержки для большинства получателей предоставляются без сбора справок и проактивно.

Отмечается, что в случае принятия проекта четко определят, какие сведения при назначении мер соцподдержки можно получать путем межведомственного взаимодействия, а какие документы допустимо запросить у человека.

Кроме того, предлагается назначить предельный срок рассмотрения документов: регистрация заявления — один рабочий день, получение межведомственных документов — два дня, извещение о назначении или отказе — один рабочий день.

Проектом предлагается закрепить, что все меры социальной защиты доступны в электронном виде, однако при этом сохраняется возможность обратиться в МФЦ. Также предусмотрена система оповещений.

Ранее Минтруд России утвердил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы.