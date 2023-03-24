В России утвердили список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд России утвердил список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд России утвердил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Текст приказа министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленном списке 149 профессий, которые подлежащие призыву граждане могут избрать вместо срочной службы в Вооруженных силах России. Помимо этого, документ определяет перечень организаций, в которых возможно прохождение альтернативной гражданской службы.

64 из разрешенных к прохождению альтернативной службы профессий — рабочие, еще 85 — должности служащих. Таким образом, в сравнении с ранее действовавшей нормой в список добавлены 25 профессий рабочих специальностей. Среди них — дорожный рабочий, дояр, животновод и пекарь.

Право на прохождение гражданами России альтернативной гражданской службы закреплено в Конституции страны. Альтернативная служба предоставляется тем россиянам, убеждения которых противоречат несению военной службы, а также по ряду иных обстоятельств.

