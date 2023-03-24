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17:28, 24 марта 2023Россия

В России утвердили список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд России утвердил список профессий для альтернативной гражданской службы

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Минтруд России утвердил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Текст приказа министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленном списке 149 профессий, которые подлежащие призыву граждане могут избрать вместо срочной службы в Вооруженных силах России. Помимо этого, документ определяет перечень организаций, в которых возможно прохождение альтернативной гражданской службы.

64 из разрешенных к прохождению альтернативной службы профессий — рабочие, еще 85 — должности служащих. Таким образом, в сравнении с ранее действовавшей нормой в список добавлены 25 профессий рабочих специальностей. Среди них — дорожный рабочий, дояр, животновод и пекарь.

Право на прохождение гражданами России альтернативной гражданской службы закреплено в Конституции страны. Альтернативная служба предоставляется тем россиянам, убеждения которых противоречат несению военной службы, а также по ряду иных обстоятельств.

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Алан Босиков
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