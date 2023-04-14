Женщина раскрыла преимущество семейной жизни без секса

Отказавшаяся от секса англичанка заявила, что без интима их отношения с мужем стали ближе

57-летняя англичанка Фиона Майлз призналась, что у семейной жизни без секса есть большой плюс. Это преимущество она раскрыла для книги писательницы, специалистки в области отношений Таниты Кэри, которую цитирует The Sun.

Фиона и ее 44-летний муж Брайан перестали заниматься сексом в 2016 году, после лечения мужчины от рака яичек. «Секс был важной частью наших отношений, особенно когда мы поженились в 2004 году. Мы занимались любовью так часто, как могли: два, три, четыре раза в неделю. И я думала, что так будет всегда», — рассказывает отказавшаяся от интима женщина.

После операции Брайан полностью лишился сексуального желания, и Фиона начала страдать от отсутствия сексуальной близости. Но в 2017 году у нее обнаружили опухоль матки в предраковом состоянии и удалили репродуктивные органы. Тогда желание секса вместе с возможностью испытывать оргазм исчезло и у нее. Однако, по ее словам, без интима отношения в паре стали ближе.

При этом муж был больше расстроен, чем она. Фиона переживала, что секс всегда был для них главным способом продемонстрировать близость. «Но его отсутствие сделало нас еще ближе в конце концов. С нашего последнего секса прошло семь лет, и мы можем обниматься и проявлять свою любовь без того, чтобы один из нас хотел секса, а другой чувствовал, будто его заставляют», — заключила она.

Ранее специалист по отношениям и писатель Джейн Грин дала совет, как ни разу не испытавшей оргазма с мужем 62-летней женщине получать удовольствие от секса. Специалист по отношениям посоветовала женщине начать изучать свое тело, эрогенные зоны и получать удовольствие без участия супруга.