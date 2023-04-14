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17:43, 14 апреля 2023Силовые структуры

Таксиста задержали за попытку изнасиловать 15-летнюю пассажирку в Петербурге

В Петербурге таксиста-мигранта задержали за попытку изнасиловать 15-летнюю пассажирку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Петербурге 20-летнего уроженца Киргизии задержали за совращение 15-летней школьницы в салоне автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов.

Фигуранту вменяют статью 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, работающий таксистом иностранец попытался надругаться над школьницей в машине, припаркованной возле одного из домов на Русановской улице.

Как стало известно ранее, девочка вызвала такси вечером 9 апреля, чтобы отправиться домой после прогулки с подругами. По словам школьницы, она села на заднее сиденье. Во время поездки водитель интересовался возрастом пассажирки, а также тем, кто ее провожал. Недалеко от места назначения мужчина остановил машину, заблокировал двери и перебрался в заднюю часть машины, где находился ребенок. Как рассказала девочка, одной рукой нападавший залез ей под брюки, а вторую — положил на грудь. После этого школьница резко ударила мужчину в область паха и выбежала на улицу.

Школьница сообщила о произошедшем матери только 11 апреля, а на следующий день отправилась в больницу. Сотрудничал ли таксист с какой-либо компанией или являлся частником, неизвестно. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

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Елизавета Новикова
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