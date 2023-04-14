Галич ответила на обвинения Ивлеевой о проплаченных ею постах в Telegram

Ида Галич заявила, что никогда не проплачивала посты в Telegram

Российская блогерша Ида Галич прокомментировала пост инфлюэнсерши Анастасии Ивлеевой о проплаченных постах в Telegram. В своем канале на платформе она ответила на обвинения, предположительно адресованные ей, и сказала, что никогда не платила деньги за положительные отзывы о себе.

В комментариях подписчица Галич задала ей вопрос о том, как она отнеслась к тому, что Ивлеева задела ее в своем Telegram-канале. «Кинула не камень, а целый булыжник в огород», — написала девушка.

В ответ Галич задалась вопросом о том, почему все решили, что пост Ивлеевой о том, что «кое-кто» проплачивает хвалебные посты в Telegram, посвящен ей. «А с чего вы взяли, что это про меня? Лично я вчера ни одной публикации не покупала. Цитируемость у «Есть вопросики» всегда супервысокая», — написала она.

Блогерша подчеркнула, что все посты в Telegram и новости в СМИ публикуются бесплатно. «Я могу позволить себе пиарить свои социальные проекты, которым нужна поддержка. А все остальное — любовь и интерес зрителя», — добавила она.

При этом, по словам Галич, она понимает тех, кто предположил, что пост Ивлеевой адресован ей. «Если это рили про меня, я тоже не знаю зачем. Но людей, которые проводят со мной параллель, можно понять. Настя выложила токсичный пост спустя 10 минут после моего», — пояснила она.

13 апреля Анастасия Ивлеева поиронизировала в Telegram над тем, как СМИ распространили информацию о том, что она намерена переехать на месяц в Санкт-Петербург, чтобы наладить свою личную жизнь. «Ни вздохнуть, ни пернуть. Популярность, девочки. А кое-кому приходится приплачивать каналам, чтоб о ней, ой, о них писали и писали...» — написала блогерша. Большинство комментаторов предположило, что речь идет об Иде Галич, потому что незадолго до этого она опубликовала вырезки из Telegram-каналов, в которых все отмечали преображение ее внешности после выхода нового выпуска YouTube-шоу «Есть вопросики» с инфлюэнсершей Кариной Кросс.

Ранее блогерши рассказали о том, почему перестали дружить. По словам Ивлеевой, их отношения изменились после того, как Галич забеременела.

Летом 2020 года между блогершами произошел публичный конфликт. Поводом для ссоры послужил пост Галич о рейтинге Forbes. Девушки поспорили из-за слов Галич о «ссаных гивах» (розыгрышах призов), которые, в том числе, проводила и Ивлеева.