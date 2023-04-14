Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 14 апреля 2023Россия

В одной из квартир Москвы нашли тело 17-летней девушки

«МК»: в квартире Москвы нашли тело 17-летней девушки, она покончила с собой

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В одной из квартир на северо-востоке Москвы нашли тело 17-летней девушки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Предположительно, девушка покончила с собой. Рядом с ее телом нашли записку, в которой говорилось, что никто россиянку не понимает и что она хочет переехать.

Погибшая закончила школу в прошлом году — неизвестно, числилась ли она впоследствии студенткой. Девушка жила вместе с мамой и бабушкой. Причина ее суицида устанавливается.

Ране в одной из квартир поселка дома отдыха Вороново в Москве мать нашла тело 16-летней дочери. Погибшая училась в 11 классе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Поставленные Германией танки заметили под Херсоном. Первый Leopard утопили в болоте
В российском регионе нашли висящее на проводах у железной дороги тело
Российские хирурги вытащили из пациента огромного ленточного червя
Россия и Китай готовят соглашение для упрощения поездок тургрупп
В Госдуме объяснили снижение рождаемости в России
Данные из утечек показали поддержку России со стороны Турции
Дизайнер назвала самые распространенные ошибки стиля
Сексолог указал на выдающий извращенца в транспорте признак
Российский школьник попал в больницу после игры с друзьями на заброшке
Власти Китая казнят американца за хранение наркотиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.