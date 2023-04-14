В одной из квартир Москвы нашли тело 17-летней девушки

«МК»: в квартире Москвы нашли тело 17-летней девушки, она покончила с собой

В одной из квартир на северо-востоке Москвы нашли тело 17-летней девушки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Предположительно, девушка покончила с собой. Рядом с ее телом нашли записку, в которой говорилось, что никто россиянку не понимает и что она хочет переехать.

Погибшая закончила школу в прошлом году — неизвестно, числилась ли она впоследствии студенткой. Девушка жила вместе с мамой и бабушкой. Причина ее суицида устанавливается.

Ране в одной из квартир поселка дома отдыха Вороново в Москве мать нашла тело 16-летней дочери. Погибшая училась в 11 классе.