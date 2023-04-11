В Москве женщина обнаружила в квартире тело дочери

«МК»: в Новой Москве тело школьницы нашли в квартире в поселке дома отдыха Вороново

Тело школьницы нашли в одной из квартир поселка дома отдыха Вороново в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его данным, тело 16-летней девочки в туалете нашла мать. Погибшая училась в 11-классе. Известно, что в доме в шкафу хранился травматический пистолет «Гроза», на который у отца школьницы было разрешение.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина обнаружила в квартире в Колпино мертвую 15-летнюю падчерицу. Отец рассказал, что за несколько дней до случившегося девочка поссорилась с парнем.

Похожий случай произошел в поселке Холбон Шилкинского района Забайкальского края. Там нашли тело 12-летнего школьника. Среди версий рассматривали отравление ребенка бытовым газом.