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10:48, 30 марта 2023Россия

Петербурженка обнаружила в квартире мертвую 15-летнюю падчерицу

В Санкт-Петербурге женщина обнаружила в квартире в Колпино мертвую 15-летнюю падчерицу

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге женщина обнаружила в квартире в Колпино мертвую 15-летнюю падчерицу, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, прибывшие по вызову петербурженки следователи никаких записок рядом с телом школьницы не нашли. Отец рассказал оперативникам, что за несколько дней до случившегося девочка поссорилась с парнем.

По словам мужчины, школьница тяжело переживала по поводу размолвки. Правоохранители начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

7 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге во дворе жилого дома нашли мертвым 11-летнего мальчика. Позже выяснилось, что родители ребенка разведены.

До этого в поселке Холбон Шилкинского района Забайкальского края обнаружили мертвым 12-летнего школьника.

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Анна Щербакова
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