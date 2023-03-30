Петербурженка обнаружила в квартире мертвую 15-летнюю падчерицу

В Санкт-Петербурге женщина обнаружила в квартире в Колпино мертвую 15-летнюю падчерицу

В Санкт-Петербурге женщина обнаружила в квартире в Колпино мертвую 15-летнюю падчерицу, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, прибывшие по вызову петербурженки следователи никаких записок рядом с телом школьницы не нашли. Отец рассказал оперативникам, что за несколько дней до случившегося девочка поссорилась с парнем.

По словам мужчины, школьница тяжело переживала по поводу размолвки. Правоохранители начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

7 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге во дворе жилого дома нашли мертвым 11-летнего мальчика. Позже выяснилось, что родители ребенка разведены.

До этого в поселке Холбон Шилкинского района Забайкальского края обнаружили мертвым 12-летнего школьника.