В Петербурге во дворе дома нашли мертвого пятиклассника

В Санкт-Петербурге во дворе дома нашли мертвого 11-летнего школьника

В Санкт-Петербурге во дворе жилого дома нашли мертвым 11-летнего мальчика. Об этом во вторник, 7 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет 78.ru.

Тело пятиклассника обнаружили вечером 6 февраля на огороженной дворовой территории у одного из домов на Железноводской улице. Прибывшие на место полицейские изъяли из квартиры юноши планшет и две тетради.

Семья мальчика находится в разводе, но на учете нигде не стоит. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В декабре 2022 года в поселке Холбон Шилинского района Забайкальского края был найден мертвым 12-летний школьник. Признаков криминального характера следователи не выявили.