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09:43, 14 апреля 2023Россия

Тело школьницы возле двух бутылок пива нашли в ручье российского региона

В Ленобласти тело девятиклассницы нашли в ручье Тихвина возле двух бутылок пива

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тихвине Ленинградской области тело девятиклассницы нашли в ручье. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 16-летнюю школьницу начали искать в российском регионе после того, как она не вернулась домой после занятий в школе. Мать девочки обратилась в полицию.

«Рядом с трупом нашли две бутылки из-под пива, следы обуви, рюкзак и телефон. Следов насилия на теле школьницы не обнаружили», — сообщил собеседник.

Как сообщает 78.ru, погибшую нашли в 200 метрах от железнодорожного переезда в Тихвине. Ее мать работает в больнице, а отец живет отдельно и чинит шины в автосервисе.

Ранее в одной из квартир на северо-востоке Москвы нашли тело 17-летней девушки. Предположительно, она покончила с собой. Рядом с ее телом нашли записку, в которой говорилось, что россиянку никто не понимает и что она хочет переехать.

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Анастасия Шейкина
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