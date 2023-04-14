Названы темы переговоров Шойгу с министром обороны Китая в Москве

Минобороны: Шойгу и министр обороны Китая Шанфу обсудят вопросы глобальной безопасности

Минобороны России назвало темы, которые затронут министры обороны РФ и Китая Сергей Шойгу и Ли Шанфу во время переговоров в Москве. Сообщение приводится в Telegram-канале ведомства.

Указывается, что они обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ранее 14 апреля стало известно, что Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению Шойгу. В рамках визита министр обороны КНР посетит военные академии.

Это будет его первая зарубежная поездка после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года, отметило Минобороны РФ.

