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12:21, 14 апреля 2023Мир

Названы темы переговоров Шойгу с министром обороны Китая в Москве

Минобороны: Шойгу и министр обороны Китая Шанфу обсудят вопросы глобальной безопасности

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Минобороны России назвало темы, которые затронут министры обороны РФ и Китая Сергей Шойгу и Ли Шанфу во время переговоров в Москве. Сообщение приводится в Telegram-канале ведомства.

Указывается, что они обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ранее 14 апреля стало известно, что Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению Шойгу. В рамках визита министр обороны КНР посетит военные академии.

Это будет его первая зарубежная поездка после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года, отметило Минобороны РФ.

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Антон Похиляк
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