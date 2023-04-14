Китай анонсировал визит главы Минобороны в Россию

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальными визитом 16 апреля

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля. Поездку анонсировал официальный представитель ведомства Тан Кефей.

Глава китайского оборонного ведомства посетит Россию по приглашению министра обороны Сергея Шойгу. В рамках визита Ли Шанфу проведет переговоры с руководством российских Вооруженных сил и посетит военные академии.

Ранее из слитых в сеть секретных материалов Пентагона стало известно, что разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия России. В документах утверждается, что Пекин и Москва хотели замаскировать военную технику под товары гражданского назначения.

С 20 по 22 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. В ходе поездки он встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогу переговоров главы государств подписали совместное заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.