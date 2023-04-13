Разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия России

WP: в слитых документах Пентагона описаны планы Китая по тайным поставкам оружия России

Разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия в Россию. Планы Пекина описаны в слитых документах Пентагона, их содержание передает The Washington Post.

В разведданных сообщается, что Центральная военная комиссия Китая одобрила постепенное «предоставление смертоносного оружия» России в начале 2023 года. Пекин и Москва планировали замаскировать военную технику под товары гражданского назначения. Уточняется, что данные сведения были получены в результате прослушивания США сотрудников Службы внешней разведки (СВР) России.

Ранее в результате утечки секретной информации Пентагона стало известно, что украинская атака на российскую территорию с использованием оружия НАТО может втянуть Китай в конфликт на Украине. Согласно документам, этот сценарий стал бы «дополнительным оправданием Пекина для отправки смертоносной помощи» России.

7 апреля стало известно об утечке секретных материалов Пентагона. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии Вооруженных сил Украины.