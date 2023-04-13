Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 13 апреля 2023Мир

Разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия России

WP: в слитых документах Пентагона описаны планы Китая по тайным поставкам оружия России

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия в Россию. Планы Пекина описаны в слитых документах Пентагона, их содержание передает The Washington Post.

В разведданных сообщается, что Центральная военная комиссия Китая одобрила постепенное «предоставление смертоносного оружия» России в начале 2023 года. Пекин и Москва планировали замаскировать военную технику под товары гражданского назначения. Уточняется, что данные сведения были получены в результате прослушивания США сотрудников Службы внешней разведки (СВР) России.

Материалы по теме:
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона.Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
12 апреля 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023

Ранее в результате утечки секретной информации Пентагона стало известно, что украинская атака на российскую территорию с использованием оружия НАТО может втянуть Китай в конфликт на Украине. Согласно документам, этот сценарий стал бы «дополнительным оправданием Пекина для отправки смертоносной помощи» России.

7 апреля стало известно об утечке секретных материалов Пентагона. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара
Раскрыты имена артистов фестиваля VK Fest
Илон Маск попал в список самых влиятельных людей года
Венгрия выйдет из структуры подконтрольного России банка
В России письма школьников участникам СВО нашли в мусорном баке
Хирург раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц
В России оценили намерение шести стран создать альтернативную IBA федерацию
Вышедшую на улицу обнаженной актрису выписали из психиатрической больницы
Утопивший жену в ведре россиянин предстанет перед судом
Разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.