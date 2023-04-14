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09:11, 14 апреля 2023Россия

Два человека заживо сгорели в аварии на российской трассе

В Самарской области два человека заживо сгорели в ДТП на трассе М-5

Кадр: Данила Буянов / Новости Самары

В Самарской области два человека заживо сгорели в аварии на трассе М-5. Об этом сообщает 63.ru.

По данным издания, автомобиль врезался в кирпичную остановку в районе Тольятти, после чего загорелся. Внутри находились два человека, они погибли.

В МЧС подтвердили факт аварии на российской трассе, уточнив, что в ДТП попал пикап на базе Lada. Личности погибших устанавливаются.

Ранее в Пугачеве Саратовской области три человека заживо сгорели в аварии на Привокзальной площади. По данным инспекции, легковой автомобиль врезался в автобусную остановку и загорелся. Внутри машины находились три человека, все они скончались.

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Анастасия Шейкина
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