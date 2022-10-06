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Трое россиян заживо сгорели в аварии

В Саратовской области в городе Пугачев три человека заживо сгорели в аварии

Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области три человека заживо сгорели в аварии на Привокзальной площади. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает ТАСС.

По данным инспекции, легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, после чего загорелся. Внутри машины находились три человека, все они скончались на месте аварии.

В Telegram-канале региональной прокуратуры сообщается, что водитель автомобиля выбрала небезопасную скорость движения. После ДТП правоохранители начали проверку.

Ранее в Астраханской области на трассе Р-22 «Каспий» пять россиян заживо сгорели в аварии. Произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и грузовика КамАЗ. Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения с грузовиком автомобиль отбросило в кювет, и он загорелся.

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Анастасия Шейкина
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