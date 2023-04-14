Объяснена популярность городов Турции среди российских покупателей жилья

Эксперт Михайлова объяснила популярность жилья в Стамбуле, Алании и Мерсине среди россиян

Самыми востребованными городами Турции среди российских покупателей недвижимости являются Стамбул, Алания и Мерсин. Причины популярности жилья в этих локациях объяснила руководитель офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Наталья Михайлова, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, Стамбул выбирают из-за активной застройки, наличия работы и развитой медицины. Жилье в этом городе дешевле, чем в Москве, а инфраструктура и погода лучше. «Это космополитичный город и там живет много иностранцев, этот как турецкая Москва», — отметила Михайлова.

Алания является менее дорогим аналогом Анталии. Наиболее популярна здесь курортная недвижимость для отдыха. В Алании много россиян, хороший сервис и пляжи. «Сейчас активно осваиваются районы рядом с Аланией, например Газипаша. Недвижимость растет в цене и это хорошая возможность для инвестиций — чтобы сдавать в аренду или для перепродажи», — добавила эксперт.

Мерсин — крупный город с большим количеством рабочих мест, школ и университетов. При этом россиян тут значительно меньше, чем в Алании. Из трех перечисленных городов в Мерсине дешевле всего покупать жилье — оно стоит в 2-2,5 раза меньше, чем в Стамбуле. Сейчас в городе строится большой международный аэропорт, который сильно увеличивает привлекательность этого направления.

Ранее эксперты Easyhome Turkey пришли к выводу, что москвичи отвернулись от недвижимости в Стамбуле. По данным компании, в январе-феврале 2023 года спрос на приобретение жилья в этом городе со стороны жителей российской столицы снизился на 17,79 процента в годовом выражении.