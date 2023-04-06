Москвичи отвернулись от жилья в одном иностранном городе

Easyhome Turkey: спрос на жилье в Стамбуле со стороны москвичей снизился на 17,79%

В январе-феврале 2023 года спрос на покупку жилья в Стамбуле со стороны москвичей снизился на 17,79 процента год к году. О том, что жители столицы отвернулись от недвижимости в иностранном городе, говорится в исследовании компании Easyhome Turkey, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам февраля количество соответствующих запросов сократилось на 31,56 процента в месячном выражении и на 31,32 процента — в годовом. Согласно прогнозам, интерес москвичей к недвижимости в Стамбуле восстановится в ближайшие месяцы. «Начало года, по статистике, всегда спокойный период, а вот к весне покупательский спрос всегда усиливается», — пояснила руководитель офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Наталья Михайлова.

Эксперт отметила, что 2022 год показал высокие результаты — столичный спрос на жилье в турецком городе вырос на 38,58 процента относительно 2021 года. По словам Михайловой, россияне чаще покупают вторичное жилье в Турции, несмотря на то, что «первичку» приобретать выгоднее.

Ранее сообщалось, что потенциальные покупатели жилья в Турции переориентировались на азиатские рынки. Это произошло на фоне усложнения процедуры получения вида на жительство в стране, роста цен на жилье и опасений, связанных с землетрясением.