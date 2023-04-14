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08:26, 14 апреля 2023Мир

Данные из утечек показали поддержку России со стороны Турции

Politico: согласно данным из утечек, Турция помогала России и Белоруссии обходить санкции
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Несмотря на позицию посредника на переговорах между Россией и Украиной по вопросам мирного урегулирования и черноморской зерновой инициативы, Турция явно выступает в пользу России. К такому выводу пришли обозреватели журнала Politico, изучившие содержание опубликованных в ходе утечки секретных разведданных Пентагона.

«На одной из страниц документа описывается, как Турция помогала России и Белоруссии обходить западных санкций через перепродажу товаров турецким компаниям для дальнейшего сбыта в Европе. Такой же механизм использовался для закупки европейских товаров с дальнейшей доставкой в Россию», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» пыталась закупить оружие в Турции, которая является членом НАТО, для дальнейшего его использования в Мали. Отмечается, что данные были получены в результате прослушки и перехвата сообщений ЧВК сотрудниками западных спецслужб.

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Виктория Кондратьева
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