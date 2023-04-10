Стало известно о попытке ЧВК «Вагнер» купить оружие в стране НАТО

WP: ЧВК «Вагнер» пыталась закупить оружие в Турции, которая является членом НАТО

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» пыталась закупить оружие в Турции, которая является членом НАТО. Об этом стало известно газете The Washington Post.

Журналисты издания проанализировали сведения, которые оказались в открытом доступе из-за утечки десятков засекреченных разведывательных документов США. Отмечается, что данные были получены в результате прослушки и перехвата сообщений ЧВК.

Газета сообщает, что целью приобретения вооружений стали боевые действия на Украине и в Мали. В начале февраля, по ее информации, сотрудники «Группы Вагнера» встречались с турецкими представителями, а временный президент Мали Ассими Гоита подтверждал готовность закупить оружие в Турции в интересах частной военной компании.

Посольство Мали в Вашингтоне, а также власти Турции отказались комментировать эту информацию. Также неизвестно, получилось ли у представителей ЧВК «Вагнер» приобрети оружие, и о каких его видах шла речь.

Ранее издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки сообщило, что обнародование информации о положении ВСУ грозит проблемами в отношениях с союзниками. По его словам, этот факт был болезненным и это может ограничить обмен разведывательными данными.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

8 апреля сообщалось о появлении в сети еще около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.