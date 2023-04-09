Вашингтон предупредили о проблемах с союзниками после утечки данных по Украине

NYT: утечка секретных данных по Украине грозит США проблемами в отношениях с союзниками

Утечка секретных данных о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Пентагона грозит проблемами в отношениях США с союзниками в Европе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки.

Собеседник издания предупредил, что обнародование информации было болезненным, и этот факт может ограничить обмен разведданными. Кроме того, документы явно показывают, что Вашингтон шпионит не только за Россией, но и за своими союзниками.

Кроме того, утечка снизит доверие европейских стран и Украины к разведке США, что приведет к сокращению обмена конфиденциальными данными, отмечает газета.

Планы России и Украины

Часть секретных документов США, утечка которых произошла ранее на этой неделе, касается ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Бумаги, датированные концом февраля — началом марта, представляют собой оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США, сделанные на основе разведданных. Они свидетельствуют, что Вашингтон мониторит действия высшего военного и политического руководства Украины, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии Киева.

Как следует из документов, ВСУ по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Артемовске. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение украинских сил как «катастрофическое».

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Роман Машовец говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Артемовска находится под артиллерийским обстрелом. Поэтому «у украинских сил сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение». В этой связи командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский попросил перебросить в Бахмут специальное подразделение ГУР Kraken.

Кроме того, пишет издание, утечка документов показывает, что в наличии у США есть также доступ и к планам России, благодаря чему Вашингтон может предупредить Киев о предполагаемых целях будущих атак.

Паника в Пентагоне

По информации источников газеты The Washington Post, утечка секретных разведданных по Украине вызвала настоящую панику в руководстве Пентагона. Отмечается, что американское Минобороны в ответ на инцидент ограничило передачу данных своим союзникам.

Собеседники издания назвали это ограничение «необычайно строгим», и свидетельствующим о «высоком уровне паники». При этом в Европе обеспокоены тем, что Вашингтон может ограничить и доступ союзников к своим разведданным. Многие из опубликованных документов содержат пометки, которые запрещают передавать их иностранным гражданам.

Также утечка показывает и подтверждает, что США активно занимаются разведкой против собственных союзников, что может вызвать их крайне негативную реакцию. По словам собеседника газеты, на сегодняшний день «полный объем утечки неясен»: вероятно, опубликована лишь первая порция документов. Попавшие в интернет материалы «затрагивают практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США», резюмировало издание.

Утечка данных

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

8 апреля сообщалось о появлении в сети еще около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

Издание The War Zone писало, что российская разведка может добыть много информации о состоянии ВСУ и намерениях Генштаба из-за недавней утечки Пентагона.

Как говорил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «Лентой.ру», утечки секретных данных из государственных органов и ведомств США случились намеренно. Он назвал подобные утечки в Америке распространенным явлением. Причины публикации таких документов связаны с информационной войной, но найти тех, кто за этим стоит, крайне трудно, полагает Рогулев.

