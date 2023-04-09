Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:53, 9 апреля 2023Мир

Вашингтон предупредили о проблемах с союзниками после утечки данных по Украине

NYT: утечка секретных данных по Украине грозит США проблемами в отношениях с союзниками

Фото: Carlos Barria / Reuters

Утечка секретных данных о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Пентагона грозит проблемами в отношениях США с союзниками в Европе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки.

Собеседник издания предупредил, что обнародование информации было болезненным, и этот факт может ограничить обмен разведданными. Кроме того, документы явно показывают, что Вашингтон шпионит не только за Россией, но и за своими союзниками.

Кроме того, утечка снизит доверие европейских стран и Украины к разведке США, что приведет к сокращению обмена конфиденциальными данными, отмечает газета.

Материалы по теме:
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023
«Баланс сил теперь изменится» Китай помирил Саудовскую Аравию и Иран. Почему это выгодно России и раздражает США?
«Баланс сил теперь изменится»Китай помирил Саудовскую Аравию и Иран. Почему это выгодно России и раздражает США?
2 апреля 2023
«Я немец, европеец и христианин» Как Конрад Аденауэр возродил разрушенную войной Германию и определил будущее всей Европы
«Я немец, европеец и христианин»Как Конрад Аденауэр возродил разрушенную войной Германию и определил будущее всей Европы
3 апреля 2023

Планы России и Украины

Часть секретных документов США, утечка которых произошла ранее на этой неделе, касается ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Бумаги, датированные концом февраля — началом марта, представляют собой оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США, сделанные на основе разведданных. Они свидетельствуют, что Вашингтон мониторит действия высшего военного и политического руководства Украины, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии Киева.

Как следует из документов, ВСУ по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Артемовске. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение украинских сил как «катастрофическое».

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Роман Машовец говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Артемовска находится под артиллерийским обстрелом. Поэтому «у украинских сил сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение». В этой связи командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский попросил перебросить в Бахмут специальное подразделение ГУР Kraken.

Кроме того, пишет издание, утечка документов показывает, что в наличии у США есть также доступ и к планам России, благодаря чему Вашингтон может предупредить Киев о предполагаемых целях будущих атак.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023
В США начался суд над Трампом. Экс-президента обвиняют в том, что он незаконно платил порнозвезде за молчание об их сексе
В США начался суд над Трампом.Экс-президента обвиняют в том, что он незаконно платил порнозвезде за молчание об их сексе
4 апреля 2023

Паника в Пентагоне

По информации источников газеты The Washington Post, утечка секретных разведданных по Украине вызвала настоящую панику в руководстве Пентагона. Отмечается, что американское Минобороны в ответ на инцидент ограничило передачу данных своим союзникам.

Собеседники издания назвали это ограничение «необычайно строгим», и свидетельствующим о «высоком уровне паники». При этом в Европе обеспокоены тем, что Вашингтон может ограничить и доступ союзников к своим разведданным. Многие из опубликованных документов содержат пометки, которые запрещают передавать их иностранным гражданам.

Также утечка показывает и подтверждает, что США активно занимаются разведкой против собственных союзников, что может вызвать их крайне негативную реакцию. По словам собеседника газеты, на сегодняшний день «полный объем утечки неясен»: вероятно, опубликована лишь первая порция документов. Попавшие в интернет материалы «затрагивают практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США», резюмировало издание.

Материалы по теме:
«Сражение — это сплошной хаос» Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
«Сражение — это сплошной хаос»Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
24 февраля 2023
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты. На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты.На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
28 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

Утечка данных

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

8 апреля сообщалось о появлении в сети еще около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

Издание The War Zone писало, что российская разведка может добыть много информации о состоянии ВСУ и намерениях Генштаба из-за недавней утечки Пентагона.

Как говорил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «Лентой.ру», утечки секретных данных из государственных органов и ведомств США случились намеренно. Он назвал подобные утечки в Америке распространенным явлением. Причины публикации таких документов связаны с информационной войной, но найти тех, кто за этим стоит, крайне трудно, полагает Рогулев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вашингтон предупредили о проблемах с союзниками после утечки данных по Украине
Москвич написал стихи на двери идущего под снос дома
В российском регионе женщина и ребенок погибли при пожаре
Россия начала подготовку групп для уничтожения западных танков в зоне СВО
Врач назвал замедляющие похудение продукты
ПВО Сирии сбила несколько израильских ракет на юге страны
Опубликованы кадры с места обрушения жилого дома во Франции
Более 130 человек отравились угарным газом в Канаде
Врач раскрыл порядок действий при укусе клеща
В российском городе девочка умерла от гриппа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.