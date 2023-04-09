Раскрыт план Киева из-за катастрофического положения в Артемовске

NYT: утечка бумаг США раскрыла план Киева перебросить элитные подразделения в Артемовск

Часть секретных документов США, утечка которых произошла ранее на этой неделе, касается ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом пишет The New York Times (NYT).

В документах, датированных концом февраля — началом марта, описывается, как военное командование в Киеве оценивало обстановку в городе на тот момент. Документы представляют собой оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США на основе разведданных; они свидетельствуют, что Вашингтон мониторит действия высшего военного и политического руководства Украины, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии страны.

Как свидетельствуют эти бумаги, украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Артемовске, а глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как «катастрофическое». Также в документах раскрыт его план — Буданов предлагал на две недели развернуть в Артемовске элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские силы и не дать им перекрыть пути снабжения.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Роман Машовец говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Артемовска находится под артиллерийским обстрелом. Поэтому «у украинских сил сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение». В этой связи командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский попросил перебросить в Бахмут специальное подразделение ГУР Kraken.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в сети появились около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

7 апреля NYT также стало известно об утечке важной информации об украинском конфликте. В данных, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.