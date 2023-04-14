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05:38, 14 апреля 2023Бывший СССР

Российские разведчики уничтожили пункт ВСУ в районе Угледара

Глава пресс-центра «Восток» Гордеев: разведчики РФ уничтожили пункт ВСУ в районе Угледара

Фото: Alex Babenko / Reuters

Российские разведчики выявили и уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Огневое поражение было нанесено расчетом орудий «Гиацинт». В результате ликвидировано до 12 боевиков, уточнил Гордеев.

Также на южнодонецком направлении было отражено два ракетных удара ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Гордеев добавил, что огнем гаубицы «Мста» уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса противника в районе Угледара.

Кроме того, российские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат «Валькирия». «На запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружены и расчетами самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" уничтожены две гаубицы противника в районе населенных пунктов Марфополь и Гуляйполе», — отметил Гордеев.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ выйти к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) на запорожском направлении. Были уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков.

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Марина Совина
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