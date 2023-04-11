Минобороны России сообщило о пресечении попытки ВСУ выйти к позициям ВС РФ

Глава пресс-центра «Восток» Гордеев: ВС РФ пресекли попытку ВСУ выйти к позициям РФ

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти к позициям Воруженных сил России (ВС РФ) на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

«Уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков. Огнем артиллерии поражен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка. Ликвидированы пять националистов», — добавил Гордеев. Кроме того, российский комплекс «Пенициллин» обнаружил украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». После этого она была уничтожена расчетом «Гиацинта-Б».

10 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 бойцов на двух направлениях — южнодонецком и запорожском. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Восток».