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14:25, 10 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на двух направлениях

Минобороны заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 бойцов на двух направлениях — южноонецком и запорожском. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в понедельник, 10 апреля.

В оборонном ведомстве уточнили, что поражение противнику было нанесено в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Восток».

Украинские военнослужащие также потеряли боевую бронированную машину, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Евгения Куликова
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