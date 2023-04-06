Песков заявил об отсутствии перспективы мирного урегулирования на Украине

Песков: у России нет иных путей на Украине, кроме продолжения СВО

В настоящее время для России не существует иных путей разрешения конфликта на Украине, кроме специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, во время общения с журналистами пресс-секретарь анонсировал встречи президента России Владимира Путина с главами новых регионов. Встречи главы государства с руководителями регионов состоится 6 апреля, уточнил он.

Ранее в Кремле отчитались о ходе спецоперации. По словам Пескова, российские военнослужащие в зоне СВО продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.