Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 31 марта 2023Россия

В Кремле отчитались о ходе СВО

Песков: российские военные выполняют поставленные перед ними задачи в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Российские военные, участвующие в проведении специальной военной операции (СВО) России на Украине, выполняют поставленные перед ними задачи. О ходе СВО отчитался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Военнослужащие, которые задействованы в СВО, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи», — заверил пресс-секретарь президента России.

Общаясь с журналистами, Песков не стал отвечать на вопрос о том, как Кремль относится к словам белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации на линии фронта. Он предложил переадресовать его Министерству обороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и для этого запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной
Эндокринолог назвала цвета самых полезных ягод
18-летняя россиянка утопила новорожденного сына
Мошенники похитили 20 миллионов рублей через приложение такси в Петербурге
Стало известно о взрыве в Запорожье
Застрявший в пробке на М-4 военный с ранением рассказал о ночи на трассе
Лукашенко исключил передачу власти своим детям
В России зафиксировали рекордные инвестиции в недвижимость
Китай назвал дату открытия страны для туристических групп
Риши Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.