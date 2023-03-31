В Кремле отчитались о ходе СВО

Песков: российские военные выполняют поставленные перед ними задачи в зоне СВО

Российские военные, участвующие в проведении специальной военной операции (СВО) России на Украине, выполняют поставленные перед ними задачи. О ходе СВО отчитался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Военнослужащие, которые задействованы в СВО, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи», — заверил пресс-секретарь президента России.

Общаясь с журналистами, Песков не стал отвечать на вопрос о том, как Кремль относится к словам белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации на линии фронта. Он предложил переадресовать его Министерству обороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и для этого запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон.