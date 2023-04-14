Россиянам перечислили неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи

Вещи из тонких тканей и брюки на низкой посадке не подойдут женщинам с выпирающим животом

Россиянам перечислили предметы гардероба, которые не подойдут женщинам с выпирающим животом. Материал на эту тему появился на портале Voice.

В первую очередь эксперты призвали читателей отказаться от вещей из тонких тканей, таких как шелк и атлас. Кроме того, лучше не покупать джинсы из некачественного денима, поскольку они не держат форму и подчеркивают недостатки фигуры. При этом вместо брюк на резинке специалисты советуют отдавать предпочтение моделям на молнии.

Помимо этого, обладательницам выпирающего живота не подойдут штаны на низкой посадке, а также так называемые «плоские фасоны». «Трикотажные платья без рубчика, прямые атласные комбинации и хлопковые майки простого кроя акцентируют внимание на проблемных зонах», — уточняется в тексте.

В заключение журналисты предостерегли читательниц от чрезмерного оверсайза, поскольку он визуально расширяет силуэт. «Важно расставлять акценты. Добавьте ремень, чтобы подчеркнуть самое тонкое место туловища, или примерьте просторное платье А-силуэта длины мини», — подчеркнули они.

В сентябре 2022 года блогерша Мэдисон Белтран показала способ скрыть полный живот с помощью одежды. По словам обладательницы пышных форм, чтобы спрятать проблемную нижнюю часть живота, следует выбирать трусы из плотного материала с широкой резинкой.