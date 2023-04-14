Бойцы «Вагнера» оценили оборону ВСУ в Артемовске

Командир группы «Вагнер»: ВСУ обороняет Артемовск «живыми щитами» из собственных военных

Один из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме центра Артемовска (украинское название — Бахмут), оценил оборону города Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, украинская армия обороняет город «живыми щитами» из собственных военных, передает РИА Новости.

Собеседник агентства выразил мнение, что обороны города «не было вообще». «Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть», — поделился он. В частности, он показал немногочисленные окопы и долговременные огневые точки на площади Свободы, и по отсутствию гильз, сухих пайков сделал вывод, что в них никто не находился. «Практически никакого сопротивления не было, парни заскочили и все заняли. Теперь мы в центре этой "фортеции"», — добавил он.

Другой боец «Вагнера» отметил, что украинские военные были неграмотно расположены командованием для обороны, и поэтому впоследствии попали в плен. «Были неверно выбраны сектора наблюдения, стрельбы», — указал он. По его словам, украинские силы испытывают большую нехватку личного состава, который не может правильно расставить силы и средства. «Из-за этого они, я думаю, несут такие потери», — сделал вывод боец.

Ранее в «Вагнере» рассказали, что при отступлении в западные кварталы Артемовска ВСУ подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов и других капитальных зданий.