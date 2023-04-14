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17:24, 14 апреля 2023Путешествия

Во Внуково прокомментировали появление в расписании прямого рейса в Тбилиси

Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси техническим сбоем

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Появление в расписании аэропорта Внуково прямого рейса из Москвы в Тбилиси произошло из-за технического сбоя. Так, ситуацию РБК объяснил представитель столичной авиагавани.

«В расписании Внуково изменений нет, — добавил он. — На данный момент зафиксирован технический сбой на табло».

Собеседник издания также отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для устранения этой проблемы.

Ранее в марте глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что Россия и Грузия оказались на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. При этом Калашников подчеркнул, что пока ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности.

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Фариза Бацазова
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