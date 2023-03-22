Глава комитета Госдумы: Россия и Грузия на пороге возобновления прямого авиасообщения

Россия и Грузия оказались на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), его слова приводит РИА Новости.

«Я разговаривал <...> со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали, — заявил представитель Госдумы. — Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать: авиасообщение и отмена виз в России».

При этом Калашников подчеркнул, что пока ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности.

В феврале председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выступил за восстановление авиасообщения с Россией. По его словам, Тбилиси будет только приветствовать, если Москва возобновит прямые рейсы между странами. Политик напомнил, что именно российская сторона разорвала прямое авиасообщение с республикой.

