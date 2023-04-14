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08:12, 14 апреля 2023Россия

Володин обвинил глав стран ЕС и США в лицемерии и двойных стандартах

Спикер Госдумы Володин обвинил Вашингтон и Брюссель в двойных стандартах и лицемерии
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma / Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил глав стран Евросоюза (ЕС) и США в двойных стандартах и лицемерии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, жители США и европейских стран все меньше согласны с политикой своих президентов, которая направлена на поддержку Украины. Так, по данным Володина, в США подобную политику не одобряют 43 процента населения, в Великобритании — 65, в Германии — 70, во Франции – 80.

«Претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они направляют деньги на войну и содержание преступного киевского режима», — написал политик.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель объясняют жителям США и Европы, что 80 процентов средств, выделяемых Украине, остается внутри их стран. Кроме того, взятые в долг деньги Киев должен будет вернуть им с процентами. Однако ЕС и США говорят украинцам противоположное, обещая полную поддержку до конца боевых действий.

Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия, в том числе биологического, Вашингтона и стран НАТО, а также полигоном для обкатки новых способов ведения боевых действий. Политик уверен, что европейские и американские политики пытаются сохранить власть и не думают о народе Украине и ее экономике.

Ранее Володин заявлял, что принцип политики США — использовать других для достижения своих целей. По словам политика, издержки на содержание Украины выше всего для таких стран, как Эстония, Латвия, Чехия. Литва, Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния и Кипр. США, в свою очередь, находятся на 12-м месте по расходам.

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Анастасия Шейкина
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