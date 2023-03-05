Володин сравнил издержки США и Европы на содержание Украины

Спикер Госдумы Володин: США несут меньшие издержки на содержание Киева, чем Европа

Принцип политики США — использовать других для достижения своих целей, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он объяснил это меньшими расходами Вашингтона на поддержку Украины по сравнению с Европой в своем Telegram-канале.

«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37 процента от доли ВВП. Это в 5,7 раза меньше, чем у Польши», — написал он. По словам Володина, издержки выше для таких стран, как Эстония, Латвия, Чехия. Литва, Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния и Кипр.

По экономике Европы также ударили и последствия от введения антироссийских санкций, подчеркнул он. «Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан», — заключил Володин.

1 марта он также рассказал, что депутаты внесли в Государственную Думу проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях (КоАП) об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО).