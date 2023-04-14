Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:04, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

От Бузовой потребовали более миллиона евро за отказ от рекламы

Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» потребовала 1,15 миллиона евро от Ольги Бузовой

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» подала иск в певице и телеведущей Ольге Бузовой, а также продюсерской компании «Арчер Мьюзик Продакшнс» и потребовала взыскать с них более 1,15 миллиона евро (около 103,5 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Лента.ру»). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в 2020 году компания договорилась с Бузовой о выпуске алкогольных напитков под брендом BUZWINE, на этикетках которого планировалось разместить фотографию певицы. При этом продюсерская компания должна была заниматься рекламной поддержкой бренда.

Однако 3 апреля 2020 года ведущая отозвала согласие на использование ее имени и образа. В «Глобал Вайн дистрибьюшен» подчеркнули, что, хотя человек действительно может в любое время отозвать свое согласие, компания, обладавшая правами на изображение, может потребовать возмещения возникших из-за этого убытков.

По словам представителей дистрибьютера, из-за отказа Бузовой от сотрудничества компании пришлось утилизировать уже выпущенную продукцию. Кроме того, «Глобал Вайн дистрибьюшен» не смогла выполнить контрактные обязательства, за что с нее взыскали денежные средства. Теперь же компания просит взыскать с Бузовой и «Арчер Мьюзик Продакшнс» 1,15 миллиона евро за понесенные убытки, а также 1,56 миллиона рублей, потраченных на утилизацию продукции.

Уточняется, что материалы дела были переданы судье.

Ранее Бузова рассказала, что заработанные деньги предпочитает тратить на подарки близким и друзьям. Она призналась, что смогла купить квартиру мечты после 17 лет работы на телевидении, но не решается поменять автомобиль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю
Россиянин выдал за падение с дивана жестокое избиение четырехлетнего сына
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже
Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир
Ученые отстояли гипотезу «кислородного дуновения»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.