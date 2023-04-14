От Бузовой потребовали более миллиона евро за отказ от рекламы

Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» потребовала 1,15 миллиона евро от Ольги Бузовой

Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» подала иск в певице и телеведущей Ольге Бузовой, а также продюсерской компании «Арчер Мьюзик Продакшнс» и потребовала взыскать с них более 1,15 миллиона евро (около 103,5 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Лента.ру»). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в 2020 году компания договорилась с Бузовой о выпуске алкогольных напитков под брендом BUZWINE, на этикетках которого планировалось разместить фотографию певицы. При этом продюсерская компания должна была заниматься рекламной поддержкой бренда.

Однако 3 апреля 2020 года ведущая отозвала согласие на использование ее имени и образа. В «Глобал Вайн дистрибьюшен» подчеркнули, что, хотя человек действительно может в любое время отозвать свое согласие, компания, обладавшая правами на изображение, может потребовать возмещения возникших из-за этого убытков.

По словам представителей дистрибьютера, из-за отказа Бузовой от сотрудничества компании пришлось утилизировать уже выпущенную продукцию. Кроме того, «Глобал Вайн дистрибьюшен» не смогла выполнить контрактные обязательства, за что с нее взыскали денежные средства. Теперь же компания просит взыскать с Бузовой и «Арчер Мьюзик Продакшнс» 1,15 миллиона евро за понесенные убытки, а также 1,56 миллиона рублей, потраченных на утилизацию продукции.

Уточняется, что материалы дела были переданы судье.

Ранее Бузова рассказала, что заработанные деньги предпочитает тратить на подарки близким и друзьям. Она призналась, что смогла купить квартиру мечты после 17 лет работы на телевидении, но не решается поменять автомобиль.