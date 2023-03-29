Бузова рассказала о своем заработке

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что тратит заработанные деньги на подарки близким

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Teleprogramma.pro рассказала, что заработанные деньги предпочитает тратить на подарки для близких и друзей.

Во время беседы телеведущая заявила, что не любит разговаривать о финансах. Однако она отметила, что знающие о ее плотном рабочем графике могут предположить, что она зарабатывает достаточно, чтобы делать семье крупные подарки.

«Да, я зарабатываю, чтобы позволить себе сделать приятное близким. Вы знаете, что я купила квартиры своим близким и после 17 лет работы на телевидении купила квартиру мечты и себе. Надо поменять машину, но все никак не соберусь, потому что мне на себя всегда жалко тратиться», — объяснила певица.

Ранее у Бузовой нашли долг по оплате коммунальных услуг — звезда задолжала за ЖКУ 43,5 тысячи рублей. Речь шла о квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.