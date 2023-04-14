В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пересылку данных в мессенджерах

Горелкин заявил о внесении в ГД проекта о штрафах за пересылку данных в мессенджерах

В Госдуму (ГД) внесли законопроект о штрафах за пересылку некоторых данных в иностранных мессенджерах. Об этом сообщил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры», — написал депутат.

Горелкин указал, что в случае принятия законопроекта нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 700 тысяч. При этом, по его словам, мессенджеры можно будет использовать в личных целях и для рабочей коммуникации в большинстве случаев, когда дело не касается предоставления государственной или муниципальной услуги, выполнения государственного заказа или муниципального задания.

«Этот законопроект нужен для решения более глобальных задач, о которых я не раз уже высказывался: сместить акценты в сторону российских альтернатив. Что хорошо и с точки зрения безопасности и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане», — объяснил депутат. Политик также назвал стратегически неправильным шагом игнорирование российских платформ.

При этом Горелкин напомнил, что в России для некоторых компаний уже действуют ограничения на пересылку платежной информации через мессенджеры.

1 марта вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они устанавливают для ряда российских компаний запрет на использование иностранных мессенджеров. В список таких сервисов вошли Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.