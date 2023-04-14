В России ребенок умер в автомобиле отца из-за сработавшего стеклоподъемника

В Ставропольском крае четырехлетний мальчик зажал голову стеклоподъемником и умер

В Ставропольском крае четырехлетний мальчик умер, зажав себе голову стеклоподъемником. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Во время игры с другими детьми мальчик залез на заднее сиденье автомобиля, принадлежащего его отцу. Ребенок выглянул в окно и нажал на кнопку стеклоподъемника. Опустить стекло он уже не смог.

Мальчика госпитализировали в детскую реанимацию, где он, не приходя в сознание, скончался.

Ранее в Севастополе 15-летний подросток задохнулся в туалете своего деда. Молодой человек гостил у родственников и ночью пошел в туалет. Он не знал, что в помещении нельзя находиться, не открыв при этом форточки. Причиной этому был обогревательный прибор в соседней комнате, у которого отсутствовала вентиляционная труба. Тело мальчика нашли только утром.

