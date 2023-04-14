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18:16, 14 апреля 2023Россия

Российская школьница насмерть отравилась газом для зажигалок

СМИ: в Нижегородской области 14-летняя школьница отравилась газом для зажигалок и умерла

Фото: Unsplash

В Нижегородской области 14-летняя школьница умерла, отравившись газом для зажигалок. О происшествии агентству «Время Н» рассказали в региональном главке Следственного комитета.

По словам знакомого с ситуацией источника издания, девочка пришла домой после прогулки и почувствовала себя плохо. Родители сразу вызвали ей скорую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники СК России. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьницы.

Ранее в Забайкалье 15-летняя девочка отравилась алкоголем и умерла. Она отмечала свой день рождения в компании друзей и пила крепкие алкогольные напитки. В тот же вечер школьница почувствовала себя плохо.

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Алан Босиков
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