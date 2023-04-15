Конгрессмен осудил власти США за утечки секретных данных
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес прокомментировал утечки секретных данных, которые произошли в США. Об этом он высказался в эфире телеканал NBC News.
Гонсалес осудил власти США за слабый контроль за секретными данными и заявил, что подобный вектор является ошибочным.
«Присутствует ощущение, что вопросу защиты секретных данных уделяется меньше внимания, а это является неверным подходом. Публикация конфиденциальных документов — последнее, что нам нужно. Это опасно», — подчеркнул он.
Конгрессмен напомнил, что более 20 лет работал в военной и разведывательной сферах, а также обладал доступом к сверхсекретной информации. Он признался, что обеспокоен таким развитием событий.
«Меня беспокоит то, как наша страна стала относиться к работе с секретными данными, начиная с ее руководства. Посмотрите на президента Джо Байдена, взгляните на экс-президента (Дональда) Трампа. Все эти события произошли за последние три месяца», — заключил Гонсалес.
Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине сообщалось 7 апреля. По данным NYT, в датированных началом марта материалах содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.