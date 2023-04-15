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21:08, 15 апреля 2023Экономика

В Бразилии назвали альтернативу МВФ и Всемирному банку

Политолог Заболоцкий: Новый банк развития БРИКС будет альтернативой МВФ и Всемирному банку

Фото: Reuters

Доцент Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», бразильский политолог Борис Заболоцкий рассказал, что созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) в будущем станет альтернативой таким организациям, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, сообщает ТАСС.

«НБР станет альтернативной платформой МВФ и Всемирному банку и будет осуществлять финансирование без использования доллара», — заявил он.

Эксперт отметил, что данный подход сделает банк значительно привлекательнее для развивающихся стран, так как у них будет больше свободы действий в вопросах реализации своей денежно-налоговой политики.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего первого с момента повторного вступления в должность государственного визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу их собственных валют.

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Марина Совина
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