В Бразилии назвали альтернативу МВФ и Всемирному банку
Доцент Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», бразильский политолог Борис Заболоцкий рассказал, что созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) в будущем станет альтернативой таким организациям, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, сообщает ТАСС.
«НБР станет альтернативной платформой МВФ и Всемирному банку и будет осуществлять финансирование без использования доллара», — заявил он.
Эксперт отметил, что данный подход сделает банк значительно привлекательнее для развивающихся стран, так как у них будет больше свободы действий в вопросах реализации своей денежно-налоговой политики.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего первого с момента повторного вступления в должность государственного визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу их собственных валют.