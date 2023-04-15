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21:09, 15 апреля 2023Экономика

Белорусский аналог IKEA отказался раскрыть источник товаров шведского бренда

Владелец Swed House Шагылыджов отказался раскрыть канал поставок товаров бренда IKEA

Фото: Kam Idris / Unsplash

Владелец магазинов Swed House Мурат Шагылыджов отказался раскрыть канал поставок товаров шведского бренда IKEA, которые продаются в сети. Его слова приводит «Подъем».

«Это пока закрытая информация. И не из Европы, и не из Китая», — пояснил бизнесмен. Он также указал, что нет запрета на продажу товаров IKEA. «Любой человек, любой предприниматель, любой магазин может этими товарами торговать», — высказался владелец «белорусского аналога IKEA».

15 апреля в Москве, в ТРЦ «Щелковский», открылся первый магазин белорусского бренда Swed House. Как ранее сообщали представители пресс-службы, магазин предложит покупателям товары собственного бренда и аналоги шведского ретейлера.

Ранее стало известно, что IKEA удалось заменить поставки российской древесины сырьем из других стран — компания стала отказываться от закупок в России, которая была для нее одним из основных экспортеров.

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Глеб Бажуткин
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