Белорусский аналог IKEA отказался раскрыть источник товаров шведского бренда

Владелец Swed House Шагылыджов отказался раскрыть канал поставок товаров бренда IKEA

Владелец магазинов Swed House Мурат Шагылыджов отказался раскрыть канал поставок товаров шведского бренда IKEA, которые продаются в сети. Его слова приводит «Подъем».

«Это пока закрытая информация. И не из Европы, и не из Китая», — пояснил бизнесмен. Он также указал, что нет запрета на продажу товаров IKEA. «Любой человек, любой предприниматель, любой магазин может этими товарами торговать», — высказался владелец «белорусского аналога IKEA».

15 апреля в Москве, в ТРЦ «Щелковский», открылся первый магазин белорусского бренда Swed House. Как ранее сообщали представители пресс-службы, магазин предложит покупателям товары собственного бренда и аналоги шведского ретейлера.

Ранее стало известно, что IKEA удалось заменить поставки российской древесины сырьем из других стран — компания стала отказываться от закупок в России, которая была для нее одним из основных экспортеров.